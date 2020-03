Co oglądać na Netflix w marcu 2020 roku? Jeśli lubicie się pośmiać, koniecznie postawcie na nowe propozycje komediowe. Najlepsze komedie i seriale komediowe udostępnione na platformie Netflix znajdziesz poniżej, w tym między innymi "7 uczuć", "Maska" czy "On My Block".

Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Komedie na Netflixie

"7 uczuć" od 1 marca

Nieszablonowa fabuła filmu "7 uczuć" opowiada o Adasiu Miauczyńskim, który powraca do młodzieńczych lat, aby nauczyć się 7 podstawowych uczuć. Powrót do dzieciństwa prowadzi do wielu bardzo zabawnych, a niekiedy wręcz komicznych sytuacji. Szczególnie że bohaterowie, mimo niedojrzałego umysłu, zachowują ciała dorosłych ludzi.

"Maska" od 1 marca

Stanley, nieco zagubiony i nieporadny urzędnik, pewnego dnia znajduje w rzece porzuconą maskę. Gdy ją zakłada, zyskuje zupełnie nową osobowość, której nie da się okiełznać. Od tego momentu jest pewnym siebie rozrabiaką z niezwykłymi mocami.

"Klub samotnych mam" od 15 marca

Grupa matek poznaje się przez pewien incydent szkolny. Łączy ich jedna rzecz, wszystkie bohaterki są singielkami. Postanawiają założyć klub, który da im nowe możliwości i wsparcie. Dzięki temu będą miały szansę wyjść z domu i zmienić swoje życie. Czy uda im się znaleźć prawdziwą miłość?

Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Seriale komediowe na Netflixie

"On My Block" - sezon 3. od 11 marca

Na Netflixie pojawi się 3 sezon świetnego serialu komediowego. Bohaterowie to grupa czworga przyjaciół, którzy zamieszkują owianą złą sławą dzielnicę miasta aniołów, Los Angeles. Początek liceum będzie dużym wyzwaniem dla ich paczki. Czy uda im się utrzymać bliską relację?

"Bloodride" - sezon 1. od 13 marca

"Bloodride" to norweski horror z elementami tajemnicy i mocnej, czarnej komedii. Ten serial będzie świetnym wyborem dla osób, które nie boją się krwi i brutalności na ekranie. Jednak dosadny humor z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu. Każdy odcinek serialu opowiada inną historię, osadzoną we własnym świecie, w którym dzieją się niepokojące rzeczy.

To już wszystkie komedie, jakie pojawiły się na platformie Netflix w tym miesiącu. Jeśli chcecie się trochę pośmiać i spędzić miły czas, koniecznie skorzystajcie z którejś z naszych propozycji. Te filmy i seriale komediowe koniecznie powinny się znaleźć na waszej liście "Co oglądać na Netflix w marcu 2020 roku?".