Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Horrory na Netflixie

W tym miesiącu na platformie Netflix pojawi się kilka pozycji, które naprawdę potrafią zmrozić krew w żyłach. Już w połowie miesiąca będziemy mogli obejrzeć norweski serial "Blooride". Pod koniec marca udostępnione będę również dwa filmy: "Były lokator" i "Znak diabła". Co oglądać na Netflix w marcu 2020 roku? Koniecznie zajrzyjcie do naszego zestawienia - te filmy na długo pozostaną w Waszej pamięci. Lepiej jednak nie oglądać ich w samotności.

"Bloodride" - sezon 1 od 13 marca na Netflixie

"Bloodride" to norweski horror z elementami tajemnicy i czarnej komedii, charakteryzującej się makabrycznym humorem. Każdy odcinek serialu opowiada inną historię, osadzoną we własnym świecie, w którym dzieją się rzeczy niemożliwe i niepojęte rozumem. Jedynym łącznikiem między odcinkami jest prolog. Na początku każdego odcinka pojawia się autobus mknący przez pustkowie, z którego wysiadają kolejni bohaterowie. To niezwykłe połączenie niepokojącego, mocnego humoru z mrożącymi krew w żyłach historiami. Ten serial będzie świetnym wyborem dla osób, które nie boją się krwi i brutalności na ekranie. Jednak dosadny, czarny humor z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu.

"Były lokator" od 25 marca na Netflixie

Główny bohater filmu "Był lokator" to bezrobotny mężczyzna, który ze względów finansowych był zmuszony do sprzedania swojego mieszkania. Gdy po pewnym czasie odkrywa, że nadal ma do niego klucze, postanawia zrobić wszystko, by powrócić do starego życia. Powoli popada w obsesję na punkcie tego mieszkania i rodziny, która w nim mieszka. Do czego będzie zdolny, aby odzyskać swój dom?

"Znak diabła" od 27 marca na Netflixie

"Znak diabła" to klasyczny horror, w którym niewinne osoby będą musiały stanąć do walki z najgorszymi koszmarami. Dwie siostry otwierają starożytną księgę. Jeszcze nie wiedzą, że właśnie postąpiły niezwykle lekkomyślnie i uwolniły pradawne zło. Jedyną nadzieją na przeżycie jest pewien ksiądz, który również musi poradzić sobie ze swoimi własnymi demonami.