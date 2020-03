"Love is Blind" to hit Netflixa! Czy pary, które w nim powstały, są razem?

"Love is Blind" to reality show, które osiągnęło ogromny sukces na całym świecie. Wzięły w nim udział osoby, które chciały poznać drugą połówkę i... wziąć z nią ślub! Co ciekawe, podczas randek nie mogli się widzieć. Spotkania odbywały się w tzw. "kabinach". Po kilku dniach musieli podjąć decyzję, czy któraś z osób zauroczyła ich na tyle, aby oświadczyć się jej i wziąć ślub.

Co ciekawe, program "Love is Blind" zdołał połączyć kilka par. Czy nadal są razem? Zobaczcie poniżej!

Kelly i Kenny z "Love is Blind"

Ta para od początku budziła same dobre reakcje nie tylko wśród widzów hitowego programu Netflixa, ale i samych uczestników. Kelly i Kenny wydawali się być doskonale dobrani. Zrównoważeni, mocno stąpający po ziemi. W trakcie programy w Kelly zaczęły się jednak budzić wątpliwości. Jak sama przyznała, nie zdołała zakochać się w Kennym. Dlatego na ślubnym kobiercu powiedziała "nie".

W odcinku nagranym ponad rok po tych wydarzeniach oboje zdradzili, co u nich słychać. Okazuje się, że Kenny jest w szczęśliwym związku z kobietą, którą poznał poza programem. Z kolei Kelly nadal jest singielką. Choć spotykała się ze swoim przyjacielem, który był gościem na jej ślubie w "Love is Blind", teraz znów jest sama.

Mat. prasowe

Lauren i Cameron z "Love is Blind"

Lauren i Cameron to para, którą pokochali wszyscy. Od pierwszych chwil było wiadomo, że połączyło ich niezwykłe uczucie. Co ciekawe, przed pierwszym spotkaniem na żywo nie wiedzieli, że są przedstawicielami dwóch odmiennych ras. Jednak nie była to dla nich przeszkoda. Nawet konserwatywny w poglądach ojciec Lauren zaakceptował fakt, że jego przyszły zięć nie jest ciemnoskórym mężczyzną.

Podczas ślubu oboje przysięgali sobie miłość aż po grób. Czy to uczucie trwa? Tak! Lauren i Cameron z "Love is Blind" nadal są razem. Co więcej, coraz częściej myślą o powiększeniu rodziny... Na razie sprawili sobie szczeniaka, który - jak sami powiedzieli - jest ich "futrzastym dzieckiem".

Mat. prasowe

Giannina i Damian z "Love is Blind"

Giannina i Damian to jedna z najbardziej wybuchowych par w programie "Love is Blind". Oboje kłócili się kilka razy dziennie, aby chwilę później namiętnie się godzić. Choć wydawało się, że ostatecznie są zdecydowani na ślub, stało się inaczej. W kluczowym momencie Damian powiedział "nie", co załamało Gianninę. Między nimi doszło do ostrej awantury. Para rozeszła się w bojowych nastrojach.

Okazuje się jednak, że... Giannina i Damian są parą! Oboje postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę i na spokojnie poznać się poza kamerami. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. Giannina i Damian zgodnie przyznają, że nigdy jeszcze nie byli tak szczęśliwi.

Mat. prasowe

Jessica i Mark z "Love is Blind"

Jessica została czarnym charakterem programu "Love is Blind". Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Wszystko przez to, jak traktowała swojego wybranka, Marka, który nie widział poza nią świata. Niestety, Jessica traktowała go jak koło ratunkowe po tym, jak dostała kosza od Barnetta, który wybrał Amber. Mark bardzo się starał, jednak nie zdołał przekonać ukochanej do tego, że może im się udać. Jessica powiedziała "nie" podczas przysięgi i w ten sposób zakończyła ich związek.

Jak radzą sobie teraz? Zarówno Mark, jak i Jessica są singlami. Nie udało im się znaleźć drugiej połówki. Jessica w ostatnim odcinku "Love is Blind" przeprosiła również byłego narzeczonego za swoje zachowanie. Musiała też stanąć twarzą w twarz z Amber, która miała jej do przekazania kilka mocnych słów...

Mat. prasowe

Amber i Barnett z "Love is Blind"

Barnett miał największe powodzenie w programie "Love is Blind". Mężczyzna musiał wybrać jedną spośród trzech kobiet, które wpadły mu w oko. Ostatecznie postawił na znajomość z Amber, co okazało się być strzałem w dziesiątkę. Ich relacja od początku wyglądała na idealną. Jednak Jessica robiła wszystko, aby zasiać w mężczyźnie ziarno niepewności. Podczas imprez często pytała Barnetta, czy Amber jest na pewno kobietą dla niego.

W finałowym odcinku doszło do konfrontacji rywalek. Amber nie przebierała w słowach i powiedziała w twarz Jessice wszystko, co o niej myśli. A nie były to miłe słowa. Amber zarzuciła jej, że jest "dwulicową su*ą", która tylko udawała jej przyjaciółkę. Jessica nie miała nic na swoje usprawiedliwienie.

Mimo tego incydentu w ostatnim odcinku nie brakowało dobrych informacji. Okazuje się bowiem, że Amber i Barnett nadal są razem. Oboje nie ukrywali jednak, że dużo ich to kosztowało. W pewnym momencie między nimi zrobiło się tak źle, że Amber zaczęła nawet szukać prawnika od rozwodów. Na szczęście oboje pokonali kryzys i wciąż są razem!

Mat. prasowe

Oglądaliście "Love is Blind"? Która z par była waszą ulubioną?