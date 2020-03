Co oglądać na Netflix w marcu 2020? W tym miesiącu pojawi się kilka nowych filmów i seriali romantycznych. Będziemy mogli obejrzeć nowe produkcje Netflixa, takie jak "I am Jonas" czy Feel Good". Udostępnione zostaną również dwa nowe filmy romantyczne na licencji: "Klub samotnych mam" oraz "Trudne słówka".

Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Filmy romantyczne na Netflixie

Instagram

"I am Jonas" od 7 marca na Netflix

Dorosły Jonas wspomina swoją burzliwą przeszłość. Wciąż nie może zapomnieć o swoim młodzieńczym romansie z impulsywnym i tajemniczym Nathanem. Tęsknota za utraconą miłością nie daje o sobie zapomnieć, a wspomnienia wciąż są żywe.

"Klub samotnych mam" od 15 marca na Netflix

Grupa samotnych matek poznaje się przez pewien incydent szkolny. Postanawiają założyć nieoficjalny klub, w którym będę się wzajemnie wspierać. W końcu mają szansę wyjść z domu i nawiązać nowe relacje. Czy uda im się znaleźć prawdziwą miłość?

"Trudne słówka" od 31 marca na Netflix

Meksykanka przeprowadza się do Los Angeles ze swoją 12-letnią córką, gdzie zostaje zatrudniona jako gospodyni w zamożnym domu. Różnice kulturowe prowadzą do wielu zabawnych sytuacji. Jednak z czasem okazuje się, że nie wszystko wygląda tak pięknie, a bogate małżeństwo ma poważne problemy i oddala się od siebie. Czy uda im się uratować ten związek?

Zobacz także: Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Polskie filmy na Netflixie

Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Seriale romantyczne na Netflixie

Instagram

"Feel Good" sezon 1 od 20 marca na Netflixie

Mae to wschodząca gwiazdę stand-upu i była narkomanka, która zmaga się z wieloma problemami. W jej życiu pojawia się George, która do tej pory spotykała się tylko z mężczyznami. Mea próbuje odbudować swoje życie i stworzyć zdrową relację. Jednak zaczyna powoli uzależniać się od miłości. Czy uda jej się pożegnać przeszłość i rozpocząć nowy rozdział?

To już wszystkie filmy i seriale romantyczne, które pojawiły się na Netflixie w tym miesiącu. Jeśli lubisz historie o miłości, te pozycje na pewno powinieneś dodać do swojej listy "Co oglądać na Netflix w marcu 2020?".