Co oglądać na Netflix w marcu 2020? Polskie filmy na Netflixie

Co oglądać na Netflix w marcu 2020 roku? Wybór jest naprawdę trudny, gdyż w tym miesiącu pojawi się wiele nowości. W najbliższym czasie w serwisie będziemy mogli obejrzeć kilka dość głośnych pozycji, na przykład "Kler" Smarzowskiego czy "Botoks" Vegi. Jeśli lubicie polskie filmy, koniecznie zajrzyjcie do naszego zestawienia.

Polskie filmy na Netflixie - co oglądać na Netflix w marcu 2020?

"Kler" - od 1 marca na Netflix

"Kler" to najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego, który będziemy mogli obejrzeć na Netflixie już od 1 marca. To historia opowiadająca o trzech księżach, których życie dalekie jest od zasad moralnych i kościelnych. Wiele lat temu połączyła ich tajemnica. Spotkanie po latach sprawi, że losy bohaterów odmienią się na zawsze. Ekranizacja ukazuje obraz cierpienia, bezsilności, dylematów moralnych i ludzkich tragedii. Film zdobył 12 nagród, w tym trzy "Orły" i sześć "Złotych Lwów".

"7 uczuć" - od 1 marca na Netflix

Instagram

Nieszablonowa fabuła filmu "7 uczuć" opowiada o Adasiu Miauczyńskim, który powraca do swojej młodości, aby nauczyć się 7 podstawowych uczuć. Powrót do dzieciństwa prowadzi do wielu bardzo zabawnych, a niekiedy wręcz komicznych sytuacji. Szczególnie, że bohaterowie, mimo swoich dziecięcych umysłów, mają ciała dorosłych ludzi. Historia świetnie pokazuje czas dziecięcej niewinności, dostarczając zarówno łez śmiechu, jak i wzruszeń.

"Proceder" - od 18 marca na Netflix

Instagram

Historia sławnego polskiego rapera Tomasza Chady, który zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach. Film pojawi się na Netflixie już 18 marca, dokładnie dwa lata po jego śmierci. Tomasz Chada został zapamiętany nie tylko jako szczery do bólu artysta, ale również chłopak z blokowisk, który miał poważne problemy z prawem. Dopełnieniem biografii jest ścieżka dźwiękowa do filmu, oparta na piosenkach rapera. W filmie usłyszymy między innymi: "Obrachunek moralny" czy "Pod koniec".

"Botoks" - od 18 marca na Netflix

mat. prasowe

"Botoks" pojawi się na Netflixie w drugiej połowie miesiąca, 18 marca. Film opowiada historię kobiet, które pracują w służbie zdrowia. W swojej pracy spotykają się z wieloma nadużyciami, patologiami i nielegalnymi przedsięwzięciami. To jeden z głośniejszych i bardziej kontrowersyjnych filmów polskich z ostatnich lat, który obejrzało miliony Polaków. Krytycy jednak nie pozostawili na nim suchej nitki. "Botoks" zdobył aż 9 nagród, w tym za "Najgorszy film" i "Najbardziej żenujący film na ważny temat".

To już wszystkie polskie filmy, które pojawią się na Netflixie w tym miesiącu. Jeśli lubicie polską kinematografię, te propozycje z pewnością powinny pojawić się na Waszej liście "Co oglądać na Netflix w marcu 2020 roku?".