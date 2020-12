Co obejrzeć w Boże Narodzenie? Najlepsze świąteczne filmy na Netflixie

Świąteczne filmy potrafią wprowadzić nas w wyjątkowy nastrój i w zależności od tego, jaki tytuł wybierzemy, wywołać salwy śmiechu lub łzy wzruszeń. Co więcej, wspólny seans to idealny pomysł na spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Które z propozycji warto włączyć w zimowe wieczory? Te 5 filmów na Netflixie zapewni nam prawdziwe emocje i sprawi, że jeszcze bardziej poczujemy klimat Bożego Narodzenia.

Świątecznie filmy na Netflixie. Te 5 produkcji musimy obejrzeć w Boże Narodzenie!

1. "Randki od święta", 2020, reż. John Whitesell

"Randki od święta" to prawdziwa nowość na Netflixie i idealna propozycja dla wszystkich fanów komedii romantycznych. Historia singielki, która z powodu braku partnera zawsze zajmuje miejsce przy stoliku dla dzieci, przez co wręcz nie znosi świąt, sprawi, że popłaczemy się nie tylko ze śmiechu! Co wydarzy się, kiedy na drodze Sloane stanie Jackson, a nieznajomi postanowią wejść w pewien układ i udawać przed innymi zakochanych (ale tylko od święta!)? Z pozoru idealny plan przyniesie sporo zamieszania...

2. "Święta, święta i… znowu święta", 2020, reż. Roberto Santucci

W tej propozycji główny bohater również nienawidzi świąt, a w dodatku, na swoje nieszczęście, został uwięziony w pętli czasu! Wszystko przez upadek z dachu, który miał miejsce właśnie w wigilijny wieczór. Okazuje się, że los spłatał mu niezłego figla, a mężczyzna za każdym razem budzi się w Wigilię i nie ma pojęcia, co działo się przez pozostałe dni w roku.

3. "Kronika Świąteczna: Część druga", 2020, reż. Chris Columbus

Ten niezwykły film zabierze nas w prawdziwą podróż, dzięki której znowu poczujemy się jak dzieci. Przed nim może zasiąść dosłownie cała rodzina! Historia o nastolatce, która trafia na Biegun Północy i znajduje się w wiosce Świętego Mikołaja zaskoczy nas niejednym zwrotem akcji. A wszystko przez psotnego elfa, który raz na zawsze będzie chciał zlikwidować święta. Czy jego niecny plan dojdzie do skutku? Tę pozycję koniecznie musisz zobaczyć!

4. "Pan Jangle i świąteczna podróż", 2020, reż. David E. Talbert

Lubisz musicale? Jeżeli tak ten muzyczny film fantasy jest wręcz stworzony dla Ciebie! Wciągająca świąteczna opowieść o mieszkańcach niezwykłego miasteczka, w którym mieszka prawdziwy mistrz zabawek skradnie serca zarówno młodszych, jak i starszych członków rodziny. Niestety, pewnego dnia ktoś ukradnie najwspanialszy projekt mężczyzny, a kiedy jego wnuczka będzie próbowała go odzyskać, zaczną się dziać naprawdę magiczne rzeczy.

5. "Świąteczne życzenie Angeli", 2020, reż. Damien O'Connor

Ta wyjątkowa animacja skradnie serca nie tylko najmłodszych członków rodziny. Bohaterkę kreskówki, Angelę, mogliśmy poznać już kilka lat temu w bajce "Święta Angeli". Tym razem jednak, jak wskazuje sam tytuł, głównym wątkiem będzie świąteczne życzenie dziewczynki, która o niczym nie marzy tak, jak o tym by w jej rodzina mogła wspólnie spędzić ten specjalny czas. Czy do tego dojdzie?