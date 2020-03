Co nowego oglądać na Netflix? Premiery tygodnia - filmy i seriale

W tym tygodniu na Netflix pojawi się wiele ciekawych nowości. Od 20 do 26 marca zostanie udostępnionych kilka nowych filmów oraz seriali, a także wyczekiwane kontynuacje. W tym tygodniu będziemy mogli zobaczyć aż sześć zupełnie nowych seriali, na przykład "Dare me", "List do króla" czy "Unorthodox". Zadowoleni powinni być także ci, którzy czekali na kontynuację seriale o superbohaterze z komiksów DC, legendarnym Black Lightning.

Co nowego oglądać na Netflix? Nowe filmy na Netflixie

"Bun maska" od 20 marca

Młody mężczyzna marzy o wielkiej karierze aktorskiej. Podejmuje decyzję o porzuceniu popularnej kawiarni, którą jest rodzinnym biznesem od pokoleń. Wszystko się zmienia, gdy poznaje niezwykłą kobietę.

"Platforma" od 20 marca

Piętrowe więzienie ma jedną zasadę. Jedzenie dostarczane jest jedynie na najwyższe piętro, reszta musi się podzielić resztkami z góry. Jeśli każdy jadłby tylko tyle, ile potrzebuje, nikt nie byłyby głodny. Jednak sytuacja wygląda zgoła inaczej.

"Ultras" od 20 marca

Opowieść o przyjaźni i dorastaniu na tle środowiska ultrasów. Film pokazuje okres 5 tygodni mistrzostw, który jest najgorętszym czasem tworzenia opraw meczowych przez kibiców.

"Były lokator" od 25 marca

Główny bohater to bezrobotny mężczyzna, który był zmuszony do sprzedaży mieszkania. Po pewnym czasie odkrywa, że nadal ma do niego klucze. Powoli popada w obsesję na punkcie starego mieszkania i rodziny, która w nim mieszka.

"Curtiz – Węgier, który wstrząsnął Hollywood" od 25 marca

Ambitny i arogancki reżyser Michael Curtiz właśnie produkuje film "Casablanca", który na zawsze zapisze się w historii kina. W tym samym czasie musi zmierzyć się z polityką wytwórni i rodzinnym dramatem.

Co nowego oglądać na Netflix? Nowe seriale na Netflixie

"Dare Me" - sezon 1. od 20 marca

Szkolną drużyną cheerleaderek wstrząsają liczne skandale i dramaty. Jednak jest wiele tajemnic, które mają jeszcze większy pływ na życie dziewczyn z drużyny. Gdy w mieście pojawi się nowa trenerka, wiele się zmieni.

"Feel Good" - sezon 1. od 20 marca

Mae to wschodząca gwiazdę stand-upu i była narkomanka, która zmaga się z wieloma problemami. W jej życiu pojawia się George, która do tej pory spotykała się tylko z mężczyznami. Główna bohaterka próbuje odbudować swoje życie i stworzyć zdrową relację.

"List do króla" - sezon 1. od 20 marca

Młody chłopak dostaje polecenie dostarczenia do króla ważnej wiadomości. To niezwykle ważna misja od której zależą losy całego królestwa i setek istnień. Na swojej drodze spotka wielu wrogów, którzy będę chcieli mu przeszkodzić.

"Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker" (miniserial) od 20 marca

Historia Madam C.J. Walker pierwszej Afroamerykanki, która została milionerką. Do wszystkiego doszła dzięki ciężkiej pracy, a jej produkty do włosów trafiły w ręki tysięcy kobiet. Jednak nie wszystkim spodobał się taki stan rzeczy. W roli głównej nagrodzona Oscarem Octavia Spencer.

"Znaki" - sezon 1. od 25 marca

Po odkryciu podobieństw między morderstwem młodej kobiety a nierozwiązaną sprawą sprzed lat nowy komendant policji musi przerwać milczenie panujące w miasteczku.

"Black Lightning" - sezon 3. od 26 marca

Były superbohater, Jefferson Pierce, w tej roli Cress Williams, wraca do akcji jako legendarny Black Lightning. Jednocześnie jestem dyrektorem szkoły. Połączenie pracy i ratowania świata nie jest łatwe.

"Unorthodox" - sezon 1. od 26 marca

Młoda kobieta (Shira Haas) ucieka z domu, by uchronić się przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak niezwykle trudno jest zostawić za sobą świat ortodoksyjnych Żydów. Czy uda się jej tego dokonać?

Co nowego oglądać na Netflix? Nowości dla dzieci na Netflixie

"Dinołaczka" - sezon 2. do 20 marca

Naoko i jej przyjaciele przeżywają niesamowite przygody. Przed nimi niezwykłe spotkanie z kosmitami, robotami i Dinołaczką.

"Greenhouse Academy" - sezon 4. od 20 marca

Hayley i Alex są nastoletnim rodzeństwem, które trafiają do elitarnej szkoły. Zaczynają odkrywać uroki dorastania - miłość, rywalizację i nowe wyzwania. Niedawna śmierć ich matki wiele zmienia w dotychczasowym życiu.

"Wielkie plany Archibalda" sezon 2. od 20 marca

Beztroski kurczak Archibald czasem zapomina o swoich obowiązkach, ale nigdy o dobrej zabawie. Każdy dzień to przecież nowa przygoda!

"Mali przyjaciele" - sezon 1. od 20 marca

Serial do najmłodszych widzów, który przedstawia niezwykłe przygody pięciorga przyjaciół.