Reklama

Pierwsze pytania w "Milionerach" wydają się najłatwiejsze. Ale nie dla wszystkich. Boleśnie przekonała się o tym uczestniczka Kasia. We wtorkowym odcinku show wykorzystała wszystkie trzy koła ratunkowe na dwa pierwsze pytania. Co najgorsza, odpadła i nie wygrała niczego... Jak brzmiały?

Zobacz: Fani oburzeni odcinkami "Milionerów" z gwiazdami: "Nie da się oglądać, wszystko ustawione, poziom żałosny"

Pierwsze, za 500 zł, dotyczyło imienia słynnego piłkarza, Maradony. Uczestniczka nie wiedziała, że to "Diego", dlatego też zdecydowała się na pomoc publiczności, która w 80% wskazała na poprawną odpowiedź. Z kolejnym pytaniem również miała problem. A brzmiało ono tak:

Co łączy rowerowa szprycha? A. obręcz z dętką

B. dętkę z piastą

C. piastę z obręczą

D. obręcz z widelcem

Na początku Kasia zdecydowała się na pomoc przyjaciółki, która wskazała jej D, choć nie była pewna. Sama wahała się pomiędzy C a D, więc dla pewności wzięła "Pół na pół" - zostało... C i D. Niestety, zaznaczyła D, a poprawną odpowiedzią było C. Niestety, uczestniczka odeszła z niczym ;(

Dla wyjaśnienia - Piasta rowerowa to środkowa część koła rowerowego, która obraca się na osi przymocowanej do ramy. Do kołnierzy piasty są przymocowane szprychy, a w przypadku tylnego koła także wolnobieg i tylne zębatki. Zaś widelec – część roweru występująca w rowerze z przodu oraz z tyłu ramy. W widelcach zamontowane są koła roweru (za wikipedia.org)

Oglądaliście? Znaliście odpowiedzi na te pytania?

Zobacz także: W "Milionerach" padło pytanie za pół miliona! Uczestnik był pewien swojej odpowiedzi...

TVN/x-news

TVN