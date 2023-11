1 z 5

Kinga Korta, jedna z bohaterek popularnego programu TVN "Żony Hollywood", spodziewa się dziecka. Gorące emocje budzi fakt, że gwiazda programu telewizyjnego zdecydowała się na dziecko w dojrzałym wieku. Nie do końca wiadomo, ile dokładnie ma lat Kinga Korta. Jednak pewnym jest, że bohaterce "Żon Hollywood" bliżej do 50-tki niż 30-tki. Choć celebrytka ma się świetnie, rewelacyjnie wygląda, a ciąża wyraźnie jej służy, to nie we wszystkich wzbudza zachwyt.

Kinga Korta chętnie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami, pokazującymi jej ciążowy brzuszek. Pod niektórymi z postów pojawiły się krytyczne komentarze. Internauci zarzucają Korcie, że zdecydowała się na dziecko zbyt późno. Co piszą hejterzy?

