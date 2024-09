Trwa 15. edycja "Tańca z Gwiazdami", w której ostatecznie nie zobaczyliśmy Caroline Derpienski. Plotki o udziale kontrowersyjnej modelki pojawiły się jednak już jakiś czas temu. Dlaczego "dollarsowa królowa" ostatecznie nie pojawiła się na tanecznym parkiecie Polsatu? Opowiedziała w rozmowie z Party.pl!

Caroline Derpienski wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

"Taniec z Gwiazdami" to obecnie sztandarowy program Polsatu, który przyciąga miliony widzów przed telewizory. Co sezon najwięcej emocji wzbudza skład - w tej edycji na parkiecie oglądamy zmagania m.in. Macieja Zakościelnego, Julii Żugaj, Majki Jeżowskiej, Natalii Nykiel, Piotr Świerczewskiego czy Filipa Lato. W tym gronie miała znaleźć się Caroline Derpienski, a przynajmniej takie pojawiły się spekulacje. Co na to sama zainteresowana?

Nigdy ta propozycja nie padła. Fake news z ich strony. To zależy od warunków, myślę, że byśmy się dogadali. powiedziała nam podczas promocji programu Good Luck Guys, w którym się pojawi

Caroline przyznała również, że nie ogląda aktualnej odsłony programu. Dlaczego? Ten powód może Was zaskoczyć. Zobaczcie nasze wideo powyżej!

