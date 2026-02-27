Ostatnie odcinki „Farmy” to prawdziwy rollercoaster. Choć uczestnicy wciąż przeżywali niespodziewane odejście Janusza i nie zdążyli otrzeć łez, czekało ich kilka wymagających zadań. Ostatecznie kolejna osoba musiała spakować się i opuścić plan programu. Niektórzy oglądający po odcinku nie mogli dłużej ukrywać, że są poirytowani tym, co widzą.

Ola pożegnała się z „Farmą”. Nie miała już siły

10. odcinek programu Polsatu rozpoczął się od smutnego akcentu. Rano uczestnicy „Farmy” przeczytali list od Janusza, który wcześniej opuścił produkcję. Po tym podkreślali, że muszą się bardziej wspierać. To jednak nie wystarczyło. Ola wydawała się przerażona zadaniem odnalezienia dwóch łańcuchów w torach błotnych. W pewnym momencie wyglądało na to, że studentka pielęgniarstwa się poddała.

Na koniec po głosowaniu wszystko było już jasne. Wszyscy zagłosowali, by to Ola opuściła „Farmę”. Dziewczyna przyznała, że sama chciała zakończyć swoją przygodę z show Polsatu, ponieważ miała już dość.

Ola poprosiła o odejście z „Farmy”. Burza w komentarzach

Praca na farmie przerosła Olę. Młoda studentka pielęgniarstwa sama poprosiła swoją ekipę, by pozwolili jej opuścić program. Przyznała, że chce już wrócić do domu. I tak się stało. Koleżanki i koledzy zauważyli, że Ola z dnia na dzień była coraz bardziej zmęczona. Taki scenariusz mocno nie spodobał się części internautów.

„Słaba psychicznie ekipa się szykuje w tej edycji”, „Po co to takie osoby idą do programu, wiedząc na co się piszą?”, „Po co oni wchodzą, jak sami potem odchodzą i tylko blokują innym dostęp?”, Jeszcze chwila i zwierzęta będą same robić obrządek!” czy „Młodzi ludzie bez charyzmy i siły. Ot… internetowe pokolenie” – to niektóre komentarze, jakie możemy przeczytać.

Wśród widzów znalazły się też osoby, które stanęły w obronie Oli i innych uczestników. Zwrócono uwagę m.in. na wyjątkowo surowe warunki, jakie panowały w tej edycji „Farmy”. Zauważono też, że odeszły osoby, które cieszyły się sporą sympatią widzów.

„Pamiętajcie, że w tym sezonie trafili na zimne lato. Pogoda też ma znaczenie. Zwłaszcza jak się jest non stop głodnym. Dużo pracy fizycznej”, „Fajni ludzie odchodzą na początku programu. Wczoraj Janusz, dzisiaj Ola, szkoda, będzie ich brakować”, „Miała wszystko zaplanowane od początku… Szkoda, ale tak chciała”, „Szkoda, bo ją lubiłam, fajna kobietka” – czytamy.

