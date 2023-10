Blanka Lipińska nie godzi się z rolą biernej ofiary i odważnie walczy z hejtem. Jednak w siódmym odcinku reality show „Tylko Jeden”, autorka cyklu bestsellerowych powieści erotycznych, m.in. książki "365 dni", zwierzy się finalistom programu, że nie zawsze tak było.

- Ja też myślałam, że nie będę się tym przejmować, ale tak nie jest. Zwłaszcza, że oprócz tego, że to dotyka was personalnie, dotyka też waszych rodzin, które są kompletnie bezradne wobec tego – ostrzeże zawodników Lipińska. To wygląda tak jakby Was postawić, postawić przed Wami kolejkę setek tysięcy, albo milionów ludzi…Wy macie ręce za plecami, a oni podchodzą plują Wam w twarz i walą Was w pysk! A oni będą bić tam gdzie zaboli!