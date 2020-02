6 marca na antenie Polsatu zadebiutuje nowe show związane z MMA - "Tylko jeden". Znamy już prowadzącą - została nią Blanka Lipińska, autorka bestsellerowej powieści erotycznej "365 dni". Na czym będzie polegać ten program? Co pisarka mówi o swoim udziale? Poznajcie szczegóły!

Blanka Lipińska w nowym show Polsatu - "Tylko jeden"

„Tylko jeden” to program, w którym grupa dziesięciu obiecujących zawodników mieszanych sztuk walki będzie wspólnie żyć i trenować pod okiem fachowców. Co tydzień będzie odpadał jeden uczestnik. Zwycięstwo w show oznacza sławę i kontrakt profesjonalnego zawodnika MMA! Widzowie będą im towarzyszyć na sali treningowej, we wspólnym, zamkniętym domu oraz podczas walk decydujących o pozostaniu w programie. Program poprowadzi Blanka Lipińska, od lat związana z MMA. Przez dziewięć ostatnich lat była obecna na każdej gali spod znaku Konfrontacji Sztuk Walki. Pisarka stoi też za sukcesem KSW Ring Girls.

Na co dzień w KSW pracowałam z dziewczynami, ale nie ukrywam, że lepiej czuję się w towarzystwie mężczyzn. Na ogół faceci są konkretniejsi i mniej rozstrojeni emocjonalnie, a gdy coś im się nie podoba to walą prosto z mostu, zamiast strzelać fochy. Ja mam silny pierwiastek męski i dlatego nie obawiam się roli jedynej kobiety w „Tylko Jeden”. Wprowadzę element kobiecy do tej świątyni testosteronu, ale niech żaden z uczestników nie liczy na słodką blondyneczkę z którą będzie mógł poflirtować. W życiu już nie raz pokazałam, że mam większe jaja od niejednego faceta i wchodząc do domu zawodników nie zamierzam się kastrować. Mogę być dla uczestników programu przyjaciółką, ale gdy zajdzie taka potrzeba to poznają moją drugą twarz, mniej słodką niż ta pierwsza”. - mówi Blanka Lipińska, prowadząca „Tylko Jeden” w Polsacie.

Wygraną w programie będzie kontrakt z KSW o wartości 200 tysięcy złotych! Będziecie oglądać "Tylko jeden" w Polsacie? Zapowiada się ekscytujące, naprawdę mocne show!

Jak Blanka sprawdzi się w roli prowadzącej?