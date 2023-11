"Big Music Quiz" znika z anteny TVP! Okazuje się, że po 2 sezonach, show z udziałem Sławomira i jego żony Kajry nie będzie kontynuowane. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl zastąpi go nowy program z Anną Muchą, Marzeną Rogalską i Antkiem Królikowskim. Pierwszy odcinek programu "To był rok!" zostanie wyemitowany już w piątek, 8 marca o godzinie 21:30. O czym będzie nowe show TVP?

Kto poprowadzi nowy program TVP?

Nowe show rozrywkowe będzie pokazywane na antenie TVP1. Show "To był rok!" poprowadzi Marzena Rogalska, a Anna Mucha i Antek Królikowski będą kapitanami gwiazdorskich drużyn. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl w każdym odcinku pojawią się nowe gwiazdy, które będą ze sobą rywalizować w różnych konkurencjach.

Uczestnicy odpowiedzą na pytania związane z popkulturą, modą, obyczajami i życiem codziennym, ale też ze sportem, motoryzacją, zabawkami czy gadżetami. Pytania będą ilustrowane materiałami, m.in. z archiwum TVP- informuje portal.

W każdym odcinku gwiazdy przeniosą się do innego okresu, od lat 60. ubiegłego wieku do początku XXI wieku. W "To był rok!" uczestnicy będą wspominać m.in. kultowe filmy i przeboje z danego roku. Gwiazdy sprawdzą, co zapamiętały ze swojego dzieciństwa.

Będziecie oglądać nowe show TVP? Żałujecie, że program "Big Music Quiz" znika z anteny?

Marzena Rogalska, Anna Mucha i Antek Królikowski w nowym show TVP.

Show zastąpi "Big Music Quiz", który był emitowany w piątkowe wieczory.