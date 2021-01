Dobre wieści dla fanów "Dance, Dance, Dance"! Jak udało się ustalić "Super Expressowi", castingi do nowej edycji show już ruszyły i idą pełną parą. Dzięki temu wiadomo już, kto najprawdopodobniej pojawi się w trzeciej odsłonie programu. Co ciekawe, będzie to uczestnik, który na swoim koncie ma już trzy wygrane w programach rozrywkowych! Czy już wiecie, o kim mowa? Sprawdźcie szczegóły!

Będzie trzecia edycja "Dance, Dance, Dance"

Program "Dance, Dance, Dance" to wielki hit Telewizji Polskiej! Widzowie pokochali taneczne zmagania gwiazd, walczących o nagrodę główną, czyli 100 tys. złotych, którą przekazują na dowolny cel charytatywny. Poprzednią edycję wygrali Pamela i Mateusz, znani jako "Fit Lovers". Kto teraz pójdzie w ich ślady?

Jak dowiedział się "Super Express", Telewizja Polska aktualnie jest na etapie poszukiwań nowych uczestników. Według informacji dziennika, wiele wskazuje na to, że pierwszym zainteresowanym udziałem w show jest... Damian Kordas!

Jeżeli te wiadomości potwierdzą się, to wiele wskazuje na to, że już będziemy mieli faworyta tej edycji! Przypomnijmy, że Damian Kordas zaczął swoją karierę w show biznesie od udziału w programie "MasterChef", który udało mu się wygrać. Niedługo potem odnotował wygraną w kolejnym show - "Agent - Gwiazdy". Kucharz udowodnił również, że posiada fantastyczne umiejętności taneczne - zwyciężył również w 10. edycji "Tańca z gwiazdami", emitowanej przez telewizję Polsat.

Czyżby Damian Kordas chciał dopisać do swojej kolekcji czwarte zwycięstwo w kolejnym programie rozrywkowym? Jedno jest pewne - na pewno świetnie się sprawdzi w roli tancerza, co przecież już udowodnił na parkiecie "Tańca z gwiazdami".

Na razie nie ma jednak informacji na temat prowadzących i składu jurorskiego. Przypomnijmy, że poprzedni sezon poprowadzili Tamara Gonzalez Perea i Tomasz Kammel, a występy uczestników oceniali Anna Mucha, Ida Nowakowska oraz Robert Kupisz.

Natasza Młudzik / TVP

