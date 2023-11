Beata Tyszkiewicz w rozmowie z portalem viva.pl odniosła się do medialnych plotek dotyczących jej udziału w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Potwierdza czy zaprzecza? Odpowiedź aktorki nie pozostawia wątpliwości!

Nie ma czego tutaj komentować, jest jeszcze za wcześnie na takie rozmowy. Bardzo dobrze znam Ninę Terentiew, na pewno by mi o tym powiedziała, gdyby miała takie plany. To jakaś kaczka, wygląda to na temat zastępczy. Tu naprawdę nie ma o czym pisać. Nie mam czego dementować, bo to po prostu niepoważne- powiedziała gwiazda.