Beata Tadla odniosła się do informacji, o której od tygodni spekulują media, czyli rozpadu związku z Jarosławem Kretem. Dziennikarka i uczestniczka „Tańca z gwiazdami” była gościem Marcina Cejrowskiego w jego programie „Gwiazdy Cejrowskiego”. Choć z oporami, opowiedziała mu o ostatnich wydarzeniach z życia prywatnego.

Tadla i Kret byli jedna z najpopularniejszych par show-biznesu. Związek dziennikarki telewizyjnej i popularnego pogodynka wydawał się idealny. Wszyscy pamiętamy jak wspierali się po zwolnieniu z Telewizji Publicznej. Razem trafili do Nowa TV. Co się więc stało? Zobaczcie w naszej galerii, co opowiedziała.

