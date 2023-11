Beata Tadla i Jan Kliment zrobili w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" bardzo dobre wrażenie. Zobaczyliśmy ich w romantycznej i odważnej rumbie! Para dostała duże brawa od publiczności. Ale nic dziwnego - Jankowi kibicowali koledzy z drużyny hokejowej artystów, doping był więc zawodowy. Ale ich gorący występ spodobał się również jurorom tanecznego show Polsatu!

Nam raczej tego nie brakowało. Zresztą zobaczcie sami więcej zdjęć w tej galerii!

Iwona Pavlović była bardziej wylewna. I nie ukrywała:

Andrzej Grabowski raczej rzadko zgadza się z Iwoną Pavlović, ale w przypadku tańca Beaty mógł jej tylko przytaknąć:

Uwiodłaś Janka, a on - jak wiemy z innego programu - zestarzał już się z Lenką - śmiał się Michał Malitowski nawiązując do innego show - "The Story of My life", w którym wystąpił tancerz z żoną.