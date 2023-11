3 z 8

Pary podchodziły do Agnieszki Woźniak-Starak kilkukrotnie, by zgadnąć co to za cytat. A chodziło o słowa Mikołaja Reja: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają."

Ostatecznie Góral i Marta Wierzbicka odgadli prawidłową kolejność wyrazów w cytacie i tym samym dostali się do finału!

Ale to nie był jeszcze koniec! Zostało przecież jeszcze miejsce na jedną parę w finale!

