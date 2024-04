W minionym odcinku "Tańca z Gwiazdami" pary zaprezentowały po dwa tańce: jeden z nich był szczególnie ważny, bo gwiazdy zaprosiły na parkiet swoich bliskich. Taniec Anity Sokołowskiej z bratem i Jackiem Jeschke wywołał chyba największe emocje...

W "Tańcu z Gwiazdami" pozostały już tylko najbardziej profesjonalne i utalentowane pary - nic zatem dziwnego, że w czołówce show utrzymuje się Anita Sokołowska, która tańczy z Jackiem Jechke. Para po raz kolejny otrzymała wysokie noty od jury i liczne głosy widzów.

Niestety, w drugim tańcu, w którym Anicie Sokołowskiej i Jackowi Jeschke towarzyszył brat aktorki, trio nie uzyskało maksymalnych not jurorskich, co bardzo nie spodobało się fanom! Widzowie piszą wprost, że są rozgoryczeni taką postawą jury. W sieci dosłownie zawrzało!