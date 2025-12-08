Julia i Arek z "Rolnik szuka żony" ostatecznie potwierdzili, że nadal są razem i starają się spędzać ze sobą każdą wolną chwilę, aby rozwijać swoją relację. Miniony sezon dostarczył widzom niezapomnianych emocji. 21-letnia Julia od samego początku była faworytką Arka, który wprost przyznał, że jest dla niego idealną kandydatką na żonę.

Teraz Arek z „Rolnika” opublikował zdjęcie z finału 12. edycji i zaskoczył wszystkich.

Arek i Julia są razem po finale programu „Rolnik szuka żony”

Arek zaprosił na swoje gospodarstwo również Patrycję i Aleksandrę, ale ukrywał przed nimi swoje uczucia względem Julii. W finale dziewczyny przyznały, że zabrakło im z jego strony szczerości, ale finalnie życzyły parze wszystkiego najlepszego. Arek i Julia zadeklarowali, że chcą kontynuować swoją relację poza programem. Ich uczucie, które narodziło się na oczach milionów widzów, przeszło próbę czasu i zyskało wiele wsparcia ze strony fanów.

Co ciekawe, w finale „Rolnik szuka żony” twórcy programu postanowili sprawić Julii wyjątkową niespodziankę i podczas nagrania otrzymała ona telefon od samej Edyty Górniak. To wydarzenie wzbudziło ogromne emocje u 21-latki.

Arek zaskoczył zdjęciem po finale "Rolnika". Tego jeszcze nie było!

Tymczasem po finale programu „Rolnik szuka żony” Arkadiusz nieoczekiwanie opublikował zdjęcie i mocno zaskoczył swoich fanów. Rolnik pokazał kadr ze studia, ale oprócz uczestników i prowadzącej Marty Manowskiej, można zobaczyć na nim całą ekipę wraz z reżyserami programu. To wyjątkowe wydarzenie i takiego kadru jeszcze nikt w historii polskiej edycji "Rolnik szuka żony" nie odważył się zrobić.

Widać, że cała ekipa programu "Rolnik szuka żony" jest w doskonałych nastrojach. To oni na co dzień towarzyszą uczestnikom już od 12. edycji, a niebawem rozpoczną pracę nad 13. sezonem randkowego hitu Telewizji Polskiej.

