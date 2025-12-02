W najnowszym zwiastunie finałowego odcinka 12. edycji programu „Rolnik szuka żony” pojawił się fragment, który wywołał falę plotek i spekulacji. W materiale wideo zaprezentowano wypowiedź Michała jednego z kandydatów Basi, w której mówi, że „coś zaiskrzyło”. Choć jego słowa nie zawierały konkretnego odniesienia do osoby, wielu widzów zaczęło podejrzewać, że mogą dotyczyć właśnie Basi. Wzmianka ta diametralnie zmieniła nastroje wśród fanów, którzy do tej pory byli przekonani, że Basia ostatecznie wybrała Mateusza, co wcześniej sugerowano w oficjalnych komunikatach i materiałach promocyjnych.

Basia na językach widzów

Główną bohaterką zamieszania jest Basia, która jest rolniczką z gminy Łyse i uczestniczką aktualnej edycji programu "Rolnik szuka żony". Przez długi czas wykazywała największe zainteresowanie Mateuszem, który był postrzegany jako jej faworyt. To właśnie z nim miała stworzyć związek, co potwierdzały wcześniejsze nagrania. Michał, kandydat odrzucony na wcześniejszym etapie, niespodziewanie pojawił się w finale z wypowiedzią sugerującą możliwy rozwój relacji z kimś nowym. Choć nigdzie nie padło nazwisko Basi, kontekst i wcześniejsze powiązania sprawiły, że wielu widzów zaczęło dopatrywać się drugiego dna. Mateusz, czyli dotychczasowy wybór Basi również nie wypowiedział się w zwiastunie, co dodatkowo podsyciło niepewność co do ostatecznego przebiegu finału.

Internauci zastanawiają się, czy Basia nie doszła do innych wniosków po zakończeniu zdjęć być może refleksja lub nowe emocje sprawiły, że zaczęła postrzegać Michała w innym świetle. Pojawiły się też opinie, że ich relacja mogła rozwinąć się po zakończeniu programu, co mogłoby tłumaczyć nowe ujęcia w finale. Reakcje w sieci są bardzo różne. Część widzów jest przekonana, że zwiastun celowo wprowadza w błąd, a Michał mógł wypowiadać się o zupełnie innej osobie. Inni twierdzą, że Basia mogła poczuć coś do Michała po czasie i finał przyniesie niespodziewany zwrot akcji. Z komentarzy wynika, że część fanów wręcz kibicuje tej zmianie, widząc w Michale osobę bardziej pasującą do rolniczki.

Po minach wszystkich uczestników wnioskuje, że Tylko Arek znalazł miłość. Ewentualnie Basia stworzyła związek z tym Michałem, którego wcześniej odprawiła.

Czyżby Barbara zrezygnowała z Mateusza, wybierając kandydata, który jako drugi odjechał?

Myślę, że ten Michał od Basi związał się z jakąś kandydatką od innego rolnika - czytamy w komentarzach.

Jak będzie naprawdę? Dowiemy się dopiero w finałowym odcinku programu. Jedno jest pewne: emocji na pewno nie zabraknie.

Basia z Rolnik szuka żony zszokowana słowami kandydata fot. screen "Rolnik szuka żony"