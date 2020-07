Architektka z "Nasz nowy dom" pokazała wnętrza domu, który został podpalony! "Stracili wszystko z rąk jednego człowieka"

Trzy lata temu, w listopadzie 2017 roku, ekipa programu "Nasz nowy dom" wyremontowała dom dla rodziny pani Beaty i jej dwóch synów, Kacpra i Nikodema. Warunki mieszkalne były tragiczne, a kobieta została sama, po rozwodzie z mężem, który nadużywał alkoholu i zaniedbywał rodzinę. Uczestniczkę programu spotkała kolejna, wielka tragedia. Jeden z sąsiadów podpalił jej dom (został zatrzymany i przyznał się do winy). Na szczęście w środku nie było nikogo, poza kotem, który zginął w pożarze. Niestety, mieszkanie spłonęło doszczętnie, a pani Beata i jej synowie znów potrzebują pomocy. O jej tragedii napisała architektka programu, Martyna Kupczyk.

Od razu po tragedii głos w sprawie zabrała prowadząca show, Katarzyna Dowbor, która zapewniała, że nie zostawi rodziny bez pomocy:

Głos w sprawie zabrała również Martyna Kupczyk, która pracowała przy projekcie domu. Na swoim Instagramie pokazała, jak wyglądał on w środku. Jest wstrząśnięta tym, co spotkało rodzinę:

Dom, który dawał bezpieczeństwo teraz wyglada TAK😔. Remontowaliśmy go trzy lata temu. Był listopad, było bardzo zimno. Mieliśmy jeden cel. Stworzyć bezpieczną przystań dla Pani Beaty i jej dwóch synów ,Kacpra (16) i Nikodema(12). Pamiętam jak na pytanie co lubią robić w wolnym czasie, odpowiedzieli, że spędzać czas z mamą. Stracili wszystko z rąk jednego człowieka. Nie tylko dach nad głową, ale wiarę w drugiego człowieka. Pisze o tym dopiero teraz bo nadal nie mogę uwierzyć w zło które się na tym świecie dzieje. Nadal nie mogę uwierzyć ,że można komuś tak zrujnować życie. Nadal brakuje mi słów aby to opisać... - napisała Kupczyk (pisownia oryginalna) na Instagramie.