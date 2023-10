Anna Wendzikowska odeszła z TVN i nie ukrywała, że jednym z powodów był mobbing. Dziennikarka w mocnych słowach przytaczała sytuację, jakie ją spotykały podczas pracy w telewizji, a dziś już z perspektywy widza ocenia zmiany, jakie zaszły w telewizji śniadaniowej. Jak wiadomo z "Dzień dobry TVN" pożegnało się wielu prowadzących. Anna Wendzikowska mówi wprost, że zmiana par nie wystarczy...

Anna Wendzikowska w rozmowie z reporterką Party.pl podsumowała zmiany, jakie od nowego sezonu pojawiły się w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka dość ostro je ocenia:

Moje zdanie było takie, jeszcze lata temu, jak w tym programie pracowałam, że to są zmiany kosmetyczne. Tam by trzeba było rewolucji. Zmiany w stylu inne studio, mniej, więcej par - to są takie zmiany, które można spokojnie przeoczyć - zaskoczyła na wstępie Anna Wendzikowska.