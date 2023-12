Fani "Rolnik szuka żony" w wielkim napięciu czekają na finałowy odcinek 10. edycji show. To właśnie wtedy dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników. Widzowie mają nadzieję, że relacja Anny i Jakuba przetrwała, bo jak wiadomo, już w ostatnim odcinku programu dało się odczuć, że u tej dwójki sielanka trwa! Ale czy tak faktycznie będzie dalej? O tym przekonamy się już jutro, 10 grudnia!

Reklama

Tymczasem Anna na dzień przed finałem "Rolnika" postanowiła odezwać się do fanów na Instagramie. Rolniczka niezbyt często wstawia tam nowe treści, a teraz zrobiła wyjątek. Zobaczcie, co przekazała.

Anna odezwała się do fanów przed finałem "Rolnik szuka żony"

Widzowie "Rolnik szuka żony" już nie mogą się doczekać na wielki finał programu. W oczekiwaniu na ostatni odcinek 10. edycji show fani uważnie śledzą poczynania bohaterów "Rolnika" za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niektórzy chętnie dzielą się swoim życiem i komentują na bieżąco wątki z programu - w tym gronie z pewnością przoduje Waldemar, który nawet przygotował specjalną grafikę i odliczanie do finałowego odcinka.

Tymczasem Anna na swoim Instagramie raczej nie odnosi się do udziału w programie i nie komentuje przebiegu wydarzeń w show. Niezbyt często publikuje też ogólne nowe treści. Przed finałem "Rolnika" postanowiła jednak zamieścić nowe InstaStories!

Instagram/Aniaderbiszewska

Zobacz także: Dorota znalazła bratnią duszę w "Rolnik szuka żony"! Nie uwierzycie, o kogo chodzi

Jak się okazało, Anna konsekwentnie nie wypowiada się na temat wydarzeń w "Rolnik szuka żony", ale za to poinformowała swoich fanów, że wybrała się na jarmark bożonarodzeniowy w Kaliszu.

Takie atrakcje w Kaliszu - przekazała Anna

Instagram/Aniaderbiszewska

Reklama

Zobacz także: Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zdradziła termin porodu. To już niedługo

To, co zwraca uwagę w nowej relacji Anny z "Rolnik szuka żony", to niewątpliwie jej piękny uśmiech! Mamy nadzieję, że tak doskonały humor przed ostatnim odcinkiem programu, to zwiastun tego, że w finale "Rolnika" usłyszymy od Anny same radosne wieści. Ale czy tak rzeczywiście będzie? O tym przekonamy się już jutro (10 grudnia 2023) po godzinie 21:30! Koniecznie oglądajcie wielki finał "Rolnik szuka żony", bo emocji na pewno nie zabraknie.