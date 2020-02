W najbliższą sobotę zobaczymy pierwszy odcinek drugiej edycji "Dance, Dance, Dance". W show ponownie weźmie udział sześć par, które oceniać będzie jury w odświeżonym składzie: Anna Mucha, Ida Nowakowska oraz Robert Kupisz. Wśród nich jest Kasia Stankiewicz z siostrą. Solowy występ liderki Varius Manx wywoła ogromne emocje u Anny Muchy, która nie zostawi na wokalistce suchej nitki. Ta jednak nie pozostanie jej dłużna. Zobaczcie sami!

Solowy występ Kasi Stankiewicz w pierwszym odcinku show nie przypadnie do gustu nowej jurorce. Anna Mucha ma wątpliwości, czy piosenkarka daje z siebie wszystko na scenie:

Chciałabym wiedzieć po co jesteś w tym programie? Nie mam poczucia, żebyś była zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty - powiedziała aktorka.

Kasia postanowiła się wytłumaczyć:

Lubię to, co z moim ciałem robi taniec oraz mam do siebie potężny dystans i lubię śmiać się z siebie. Od tańca nie zależy moje życie. Wkładam w to strasznie dużo pracy ale nie jestem w stanie pokonać pewnych rzeczy więc śmiało możesz sobie poużywać - skwitowała Katarzyna Stankiewicz.