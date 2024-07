Anna Lewandowska będzie gościem Magdy Mołek w programie "W roli głównej"! Trenerka poinformowała o swoim udziale w talk-show na Facebooku.

Magda Mołek słynie z dociekliwych pytań na temat życia prywatnego gwiazd, które zaprasza do swojego programu. Wiele znanych osób właśnie u Mołek decyduje się szczere wyznania i zwierzenia. Czy tak też będzie w przypadku Anny Lewandowskiej? Czas pokaże. Jedno jest pewne - ten program będzie hitem!

Fani trenerki są zachwyceni! W komentarzach zapewniają, że będą oglądać program z Anną Lewandowską.

Już nie mogę się doczekać emisji. Z przyjemnością obejrzę! Piękne, mądre i ambitne. Pozdrawiam.

Nie jest jeszcze znany termin emisji "W roli głównej" z Anną Lewandowską. Jak tylko go poznamy, natychmiast Was o tym poinformujemy. Rok temu gościem w programie Magdy Mołek był mąż Anny, Robert Lewandowski. Piłkarz wyznał wówczas między innymi, że... czasem potrafi załatwiać sprawy "po męsku". Co powie Ania? My już nie możemy się doczekać programu z jej udziałem!

Anna Lewandowska pojawi się w programie Magdy Mołek "W roli głównej".

Jesteśmy ciekawi, jakie sekrety trenerka zdradzi Magdzie Mołek. ;)

Anna Lewandowska wystąpi w show "W roli głównej".