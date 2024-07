Anna Karczmarczyk zdradziła, co zrobiła z wygraną w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka, będąc w parze z Jackiem Jeschke, zwyciężyła poprzednią edycję popularnego show Polsatu. Nagrodą w programie była nie tylko słynna Kryształowa Kula, ale także 100 tysięcy złotych! Na co gwiazda przeznaczyła tak dużą kwotę? Postanowiła ją zaoszczędzić czy od razu wszystko wydała? Polecamy: 10 pomysłów na to, jak oszczędzać na jedzeniu

Nie przepuściłam kasy. Kasa jest odłożona. Czeka, żeby mieć ratę na kredyt. Niestety szukam od końca "Tańca z Gwiazdami" mieszkania i nie mogę znaleźć niczego, co by mi się na tyle spodobało, żebym stwierdziła, że takie duże pieniądze warto zainwestować - powiedziała Anna Karczmarczyk w wywiadzie dla Party.pl.

To może chociaż nowy samochód? ;) Obejrzycie wideo!

