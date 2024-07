Anna Kalczyńska skomentowała odejście Jarosława Kuźniara z "Dzień Dobry TVN". Prezenterka przed kamerą Party.pl wyznała, że od dawna przeczuwała, że jej antenowy partner nosi się z decyzją o rezygnacji. Jarosław Kuźniar na dobre żegna się ze stacją TVN, by rozpocząć prowadzenie programu publicystycznego w portalu Onet.pl. Kogo Anna Kalczyńska widziałaby na jego miejscu?

Po tych dwóch sezonach, kiedy co roku zmieniam partnera, teraz marzy mi się partner wierny. Może być doświadczony, byle by był stały i konsekwentny w tym, co chce robić - zdradziła gwiazda TVN.