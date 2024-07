Anna Kalczyńska nie ma szczęścia do telewizyjnych partnerów. Przez kilka miesięcy prowadziła "Dzień dobry TVN" z Jarosławem Kuźniarem, ale niedawno dziennikarz postanowił zrezygnować z pracy w porannym programie i pożegnać się ze stacją TVN. Producenci programu musieli znaleźć zastępstwo za Kuźniara i ostatecznie zdecydowali się zatrudnić Andrzeja Sołtysika. Gwiazda TVN cieszy się z takiego wyboru?

Andrzeja nie znam, ale po naszych pierwszych spotkaniach mogę powiedzieć, że mamy podobne poczucie humoru, podobną wizję świata. Pewnie są rzeczy, które będą nas różniły, dzieliły, on ma większe doświadczenie, pochodzi z Krakowa, a to jest inny świat niż Warszawa. Różni nas 10 lat (...) Myślę jednak, że to będzie fajny duet - powiedziała Party.pl Anna Kalczyńska.