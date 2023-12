Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" są jedną z dwóch par, której udało się znaleźć miłość w programie. Choć na początku nic się na to nie zapowiadało, to jednak para jest ze sobą bardzo szczęśliwa i już pojawiły się u nich pierwsze rozmowy o zaręczynach i ślubie. Para wspomniała również o intercyzie. Czy zdecydują się ją podpisać?

W 10. edycji "Rolnik szuka żony" nie brakowało różnych zawirowań i niespodziewanych zwrotów akcji. Na początku Ania nie była przekonana do żadnego z kandydatów i wahała się, czy powinna wybrać jakiegokolwiek z nich. Jednak tuż przed finałem między nią a Kuba pojawiło się uczucie i zaczęli otwarcie wyznawać sobie miłość. Od tego czasu ich relacja nabrała dość szybkiego tempa i oboje nie kryją z tym, że są ze sobą szczęśliwi. W rozmowie z Party.pl para otworzyła się na temat ślubu i zdradzili, jaki mają do niego stosunek.

Dla mnie ślub to jest taka ''kropka nad i'', ale czy to jest takie ważne dla mnie? Najważniejsze jest dla mnie to, że jesteśmy razem i się wspieramy

— zdradziła Ania.