Syn Anny i Grzegorza Bardowskich ma już prawie rok. Jaś przyszedł na świat tuż przed świętami Bożego Narodzenia 2016 roku. Od tej pory chłopiec często pojawia się na zdjęciach oraz filmikach, które publikują w sieci jego rodzice. Na najnowszym nagraniu na YouTube, Bardowscy opowiedzieli między innymi o tym, jak wygląda aktywność fizyczna na wsi. Grzegorz ma sporo ruchu, dzięki pracy na roli. A Ania? Młoda mama ma zapewniony "fitness", który zapewnia jej mały Jaś.

- Ja na brak aktywności fizycznej nie mogę narzekać. Przez cały dzień nabiegam się za Jasiem. Co prawda, on jeszcze nie chodzi, ale raczkuje. I wychodzi mu to bardzo szybko i sprytnie. Oprócz tego jest na takim naturalnym etapie rozwoju, że wszystko, co ma w rączkach, wyrzuca, więc tysiące skłonów i przysiadów. Oprócz tego spacery z wózkiem. Nabiegam się przez cały dzień - powiedziała Anna Bardowska.