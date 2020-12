Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak mąż czyta listy: "Grzesiek się cofnął w czasie"

Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" wrócił do czytania listów? Takie zaskakujące zdjęcie opublikowała Anna w relacji na Instastories. W siódmej edycji aż dwoje rolników zdecydowało się na taki krok: Magdalena i Dawid, którzy pożegnali wszystkich swoich kandydatów. Ale dlaczego Grzegorz wraca do listów? O co chodzi? Czyżby kryzys?d

Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" czyta listy

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała w relacji na Instastories, jak jej mąż czyta listy. Kobieta skomentowała to i wróciła wspomnieniami do programu, kiedy wśród listów od kandydatek pojawił też jej list. Od tego wszystko się zaczęło, a dziś są małżeństwem i rodzicami dwójki dzieci.

A Grzesiek się cofnął w czasie i czyta listy. Ile to już lat po ślubie 4 czy ponad? Prawie 5? - mówi w relacji na Instastories Anna.

Na szczęście szybko okazało się, że nie chodzi o listy innych kandydatek z programu "Rolnik szuka żony", ale o list od jednej z fanek pary, która obdarowała ich małym świątecznym upominkiem. Grzegorz tak szybko sięgnął po kopertę i zaczął czytać treść listu, że Anna zareagowała żartobliwie, mówiąc, że cofnął się w czasie i znów czyta listy.

O kryzysie w przypadku tej pary nie może być mowy. Widać, że są w sobie bardzo zakochani i realizują wspólne marzenia o rodzinie i domu!

Para właśnie spełnia marzenie o własnym domu.

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Dziś są jednymi z najbardziej lubianych uczestników hitu TVP1.