Anita Sokołowska u boku tancerza Jacka Jeschke w zeszłym tygodniu zachwycili jury. Para zatańczyła tango i uzyskała aż 32 punkty. Tym razem w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" duet porwał nie tylko publikę, ale także jury w szalonym jive.

Jak wypadła Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w "Tańcu z Gwiazdami"?

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke to zdecydowanie jedna z par, które mają duże szanse na wygranie "Tańca z Gwiazdami". Zatańczyli jive do muzyki z filmu "Pulp Fiction". Jak poszło parze numer 10? Jako pierwsza do tańca aktorki i tancerza odniosła się Iwona Pavlović, która zaskoczyła komentarzem i wywołała nie lada zdziwienie na twarzy Sokołowskiej.

Wszystko, co wkoło - rewelacja - krok podstawowy jiv'ea - do niczego - powiedziała Iwona Pavlović.

Żeby powiedzieć, co ja czuję, muszę wstać i powiedzieć (...). Gorączka sobotniej nocy to była sobota niedzielnej nocy - skomentowała Ewa Kasprzyk po występie.

Maserak wyznał natomiast, że przypomniały mu się czasy, kiedy to tańczył z Małgorzatą Foremniak. Jak wiadomo, był wtedy ogień, a między nimi płomienie.

Piotr Molecki/East News

Jak ktoś ma talent to ma talent do wszystkiego - powiedział Maserak.

Mi się podobało, że był ciężar do przodu (...) - podsumował taniec Tomasz Wygoda.

Jury zdecydowanie poszaleli z ocenami. Nie można ukryć, że Sokołowska i Jeschke zasłużyli na wysoką punktację i wiele SMS-ów od fanów.

Rafał Maserak dał duetowi 9 punktów.

Ewa Kasprzyk kolejny raz zaszalała i dał maksymalne 10 punktów.

Zarówno Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović obdarzyli Sokołowską i Jeschke 8 punktami.

Para numer 10, dzięki tej punktacji uzyskała więcej punktów niż w pierwszym odcinku, zdobywając 31 punktów. Tym samym okazało się, że po podsumowaniu punktów z 2 odcinków, znaleźli się na czele tabeli wynikowej i mogą pochwalić się pierwszym miejscem.

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA