Ania z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wyznaniem o ważnej osobie: "Też macie obok siebie kogoś..." O kim te słowa?

Ania z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie. Opowiedziała w sieci o ważnej dla siebie osobie.

Nawet kiedy czas nie pozwala nam się spotkać, to nic to nie zmieni - napisała szczerze.

Kogo ma na myśli? Ostatnio kilkukrotnie na transmisjach na żywo wspominał o niej Jakub... Czy ona również ma go na myśli?

Zobaczcie, o kogo chodzi!

Związek Ani i Jakuba mimo tego, że rozpadł się już niemal rok temu, wciąż budzi zainteresowanie fanów "Rolnik szuka żony". Widzowie pokochali tę parę niemal natychmiast, nic więc dziwnego, że to co u nich słychać, ciągle wywołuje poruszenie.

Jakub niedawno gościnne wystąpił na transmisji u Ilony i Adriana z 6. edycji a także poprowadził swojego live'a. Odpowiedział na pytanie odnośnie rozstania z Anią. Po raz kolejny wyjaśnił, że ustalili wspólnie, że nie będą mówić, co było przyczyną ich decyzji. Przy okazji potwierdził również, że ponownie jest singlem.

Podobnie jest z Anią, ona również nie związała się z nikim po rozstaniu z Jakubem, chociaż przyznała, że dzięki udziałowi w programie zrozumiała, że miłość wciąż jest możliwa. Dziś podzieliła się pięknym wpisem o przyjaźni i przedstawiła swoją przyjaciółkę, na którą może liczyć w trudnych chwilach:

Pod postem pojawiło się wiele ciepłych komentarzy, jeden z nich szczególnie wzruszył Anię:

- Bo w prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to żeby być nierozłącznym, tylko żeby ta rozłąka nic nie zmieniła...❤️

- To prawda 🤗 nawet kiedy czas nie pozwala nam się spotkać to nic to nie zmieni - odpowiedziała.