"Rolnik szuka żony": Ania i Grzesiek Bardowscy mają za sobą trudny weekend. Żona rolnika opowiedziała o problemach z córeczką 

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci krótką relację podczas której opowiedziała o problemach ze zdrowiem małej Liwii. Okazuje się, że Ania i Grzesiek Bardowscy mają za sobą trudny weekend. Żona rolnika nie ukrywa że martwiła się nie tylko o córeczkę, ale również o synka, Jasia. Co się stało?

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" martwiła się o córkę

Ania i Grzesiek Bardowscy z drugiej edycji "Rolnik szuka żony" dość często publikują w sieci swoje zdjęcia i nagrania podczas których relacjonują, co u nich słychać. Ostatnio para pokazywała m.in. swoją podróż do Warszawy, a Ania zdradziła, że jej mąż bierze udział w nagraniu do specjalnego odcinka programu "Jaka to melodia?". W ostatnich dniach na Instagramie Ania nie publikowała jednak zbyt wielu relacji, a teraz zdradziła, że musiała skupić się na swojej córeczce. Okazuje się, że w miniony weekend mała Liwia miała wysoką gorączkę.

Trochę nas tutaj mało ostatnio, ale ta panienka nam bardzo gorączkowała przez weekend, ale już wychodzimy na prostą- powiedziała Ania.

W kolejnych relacjach żona rolnika zdradziła, że ze względu na problemy ze zdrowiem córki nie puściła swojego synka do przedszkola.

Janek nie poszedł do przedszkola, wczoraj też nie był. Z uwagi na to, że Liwia nam gorączkowała wolałam ich poobserwować niż narażać inne dzieci- dodała Ania.

Dziś, jak Ania sama przyznała, jej córeczka czuje się już znacznie lepiej. Małej Liwii i całej rodzince Bardowskich życzymy dużo zdrowia!

Ania nie ukrywa, że miniony weekend był dla niej naprawdę trudny. Zrozumie ją chyba każda mama!