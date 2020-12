Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła swoje sylwestrowe plany! Podobnie spędzi go wiele osób

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories zdradziła, jakie ma plany na nadchodzącego Sylwestra. Czy razem z mężem wybierają się na imprezę do znajomych? A może sami organizują domówkę? Sprawdźcie, co powiedziała żona Grześka! W tym roku chyba wiele osób ma podobne plany.

Sylwester zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Już jutro, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, przywitamy Nowy Rok. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa i wprowadzone w naszym kraju obostrzenia w tym roku możemy zapomnieć o wielkich imprezach i balach. Według najnowszych wytycznych do swojego domu możemy zaprosić tylko pięć osób! Co więcej, w Sylwestra będzie obowiązywać zakaz przemieszczania się.

Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu - czytamy na stronie gov.pl.

A jakie plany na Sylwestra mają Ania i Grzesiek Bardowscy? Para pokazała ostatnio rodzinne zdjęcie z gór. Czy to właśnie tam będą imprezować? Jest komentarz żony rolnika! Ania Bardowska opublikowała w sieci krótką relację już ze swojego domu i zdradziła, że w tym roku nie mają żadnych planów sylwestrowych.

Jak spędzacie sylwestra? My z Grześkiem chyba przed telewizorem - nie wiem, czy w ogóle są jakieś koncerty, czy jakieś filmy będziemy oglądać - generalnie to bez szału, wieczór jak co dzień - mówiła Ania Bardowska.