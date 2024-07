Aneta Zając wygrała pierwszą edycję Tańca z Gwiazdami w Polsacie. Tańczyła ze Stefano Terrazzino, który jest teraz jej przyjacielem. Dlatego nic dziwnego, że aktorka kibicuje, aby to on znowu wygrał taneczne show.

Jedna część mojego serca będzie zawsze ze Stefano. To on poprowadził mnie do zwycięstwa w pierwszej edycji programu. Druga połówka serca należy do osoby, z którą się przyjaźnię - zdradza nam Aneta Zając.