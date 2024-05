Andrzej z "Rolnicy. Podlasie" w najnowszym sezonie programu zdecydował się na prawdziwą rewolucję w swoim gospodarstwie i postanowił zadbać o teren wokół niego, ale przede wszystkim uprzątnąć błoto, jakie znajdowało się na jego podwórku. To właśnie zaniedbania na terenie gospodarstwa były powodem mocnych słów krytyki, z jakimi spotykał się rolnik. Teraz do akcji wkroczyli profesjonaliści, którzy mają zająć się podwórkiem, a tymczasem w sieci znów nie krakuje krytycznych komentarzy dotyczących Andrzeja. Co się stało tym razem?

Uczestnicy serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie" już od sześciu sezonów podbijają serca widzów, a niektórzy z nich wzbudzają skrajne emocje, jak Andrzej z Plutycz. Syn Gienka przejął po ojcu gospodarstwo, ale z trudem wprowadza tam zmiany. Pod nieobecność brata, to Jarek zajmował się niezbędnymi naprawami, a tymczasem Andrzej nieustannie prosi o pomoc innych, a zdaniem widzów wręcz wyręcza się bliskimi. Ostatnio na podwórku rolnika zaszły ogromne zmiany wykonane przez profesjonalną firmę, aby pozbyć się błota, które uniemożliwiało poruszanie się po terenie gospodarstwa. Tymczasem internauci zauważają, że Andrzej z Plutycz nie umie samodzielnie pracować i z jego podejściem będzie miał problem, aby znaleźć drugą połówkę:

Andrzej nie umie sam pracować. On tylko by zarządzał. Nie wiem, czy znajdzie taką kobietę, żeby u Niego tak orała jak On chce

Andrzej to jest len. On nie ma nawet drygu do łopaty. Żony to on nie znajdzie, bo żadna nie będzie go wyręczała w pracy. A on ewidentnie bez innych sobie nie radzi wcale. Każdego by wykorzystał do pracy byle samemu nic nie zrobić.

dodaje kolejny fan 'Rolników. Podlasie'