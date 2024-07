Jako pierwsza na scenie pojawiła się Aleksandra Szwed.

W finałowym odcinku, jak sama przyznała, „popełniła samobójstwo”. Wybrała postać Bernarda Ładysza, posiadacza najniższego głosu w Polsce, śpiewaka operowego - w arii Skołuby „Ten zegar stary” z opery „Straszny Dwór”.

Ola, jak ja się bałam. Wiesz, zmierzyć się z Bernardem Ładyszem… Wspaniała jesteś (…). Zaśpiewałaś bardzo pięknie legato, takie które Bernard ma. Legato, czyli linia melodyczna nieprzerwana, która jest kontynuowana przez długą frazę. Bardzo czysto intonacyjnie, z wielką emocją. No nie ma siły żeby ci głosu starczyło do głosu Bernarda. Ale bardzo doceniam to, że się starałaś. Wspaniały występ. Brawo! Gratuluję! – chwaliła Aleksandrę Małgorzata Walewska.