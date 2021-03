Agnieszki Kotońskiej nikomu nie trzeba przedstawiać. Bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem" stała się gwiazdą TTV i dziś może pochwalić się setkami tysięcy fanów, a widzowie chętnie śledzą również jej prywatne życie poza programem. Uczestniczka wielokrotnie zachwyciła internautów swoją niezwykłą metamorfozą i dla wielu osób jest prawdziwym wzorem do naśladowania. Jednak jak się okazuje, mimo ogromnej sympatii i ona narażona jest na hejt. Jedna z internautek postanowiła wbić szpilę celebrytce i zaatakowała jej męża, stwierdzając, że ten jest jej "antyreklamą". Dlaczego?

Internautka atakuje męża Agnieszki Kotońskiej

Mąż Agnieszki Kotońskiej również dał poznać się widzom programu "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie od lat występuje wraz ze swoją żoną oraz synem - Dajanem. Co więcej, ta małżeństwo jest razem już niemal 30 lat, a ich wspaniałą relację możemy podziwiać nie tylko na ekranach telewizorów, ale i w mediach społecznościowych, gdzie nie brakuje ich wspólnych zdjęć. Artur Kotoński na co dzień zajmuje się biznesem samochodowym, od którego również nie stroni jego żona. Nieoczekiwanie, kiedy Agnieszka Kotońska postanowiła pochwalić się w najnowszym poście jednym trikiem, który w dużej mierze przyczynił się do jej niezwykłej metamorfozy i pomógł zgubić zbędne kilogramy, jedna z internautek postanowiła w komentarzu zaatakować jej męża.

Ale niestety twój mąż jest twoją antyreklamą twojego dbania o sylwetkę, nie będę prawiła morałów ale grozi mu nadciśnienie, podejrzewam, że ma bo to nie boli, stan przedcukrzycowy no i zawał w drodze przy takim brzuchu, nie mówię tego złośliwie, zainterweniowałam ponieważ ciągle mówisz o ćwiczeniach, diecie i preparatach - czytamy w komentarzu.

Jak się okazuje internautka postanowiła zwrócić uwagę na fakt, że choć Agnieszka Kotońska promuje zdrowy tryb życia, po jej mężu wcale tego nie widać, a jego wygląd odzwierciedla bardzo poważne zdrowotne problemy, które spowodowane są nadwagą. Co na to Agnieszka Kotońska? Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" póki co nie odpowiedziała na zarzuty internautki. Sądzicie, że kobieta przesadziła, a może ma rację?

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" przeszła imponującą metamorfozę.

Fani gwiazdy TTV zwrócili jednak uwagę na jej męża! Ich zdaniem jeżeli ona promuje zdrowy styl życia, on też powinien to robić.

Jedna z internautek stwierdziła nawet, że Artur Kotoński jest jej antyreklamą. Co o tym sądzicie?