Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" ostatnio na swoim InstaStory odpowiadała na pytania od fanów. Jedno z nich dotyczyło tego, jaka byłaby reakcja gwiazdy hitu TTV, gdyby dowiedziała się, że... zostanie mamą! Odpowiedź bohaterki "Gogglebox" może niektórych zaskoczyć. Zobaczcie sami, co napisała!

Agnieszka Kotońska to uwielbiana bohaterka programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Razem ze swoim mężem Arturem i synem Dajanem, komentuje popularne programy telewizyjne i przy tym dostarcza rozrywki milionom widzów przed telewizorami. Agnieszka Kotońska zgromadziła również rzeszę fanów na swoim Instagramie, którzy na bieżąco śledzą jej poczynania.

Gwiazda "Gogglebox" jest w stałym kontakcie ze swoimi wielbicielami i często na InstaStory, odpowiada na ich pytania, z których dowiadujemy się nowych ciekawostek z jej życia. Tak się stało również i tym razem. Wśród pytań od Internautów pojawiły się między innymi pytania o wiek bohaterki hitu TTV, a także o... drugą ciążę! Jak wiadomo, Agnieszka Kotońska ma jednego syna, którego urodziła w wieku 16 lat. Sama też jest już babcią, ale wciąż jest przecież młodą kobietą - ma 44 lata.

Co myślisz o macierzyństwie w Twoim wieku? Jaka byłaby reakcja teraz na wiadomość, że zostaniesz mamuśką? - zapytała jedna z fanek.

Agnieszka Kotońska już jakiś czas temu wyjawiła, że nie było jej dane mieć drugiego dziecka, ale nie zdradziła dokładnych powodów, dlaczego. Teraz odpowiadając na pytanie Internautki przyznała, że nie planuje mieć więcej dzieci, ale gdyby dowiedziała się, że jest w ciąży, byłaby to dla niej "mega niespodzianka".

Nie planujemy więcej dzieci, ale to byłaby mega niespodzianka. Każdy moment jest dobry na bycie mamą, teraz kobiety stawiają na karierę, rozwój osobisty i dziś kobieta po 40 w ciąży, to normalna sprawa. Każda z nas czuje, że to jest jej moment i staje się mamą. Ja nie planuję, ale życie czasem robi różne mega hity haha - odpowiedziała Agnieszka Kotońska na pytanie fanki.