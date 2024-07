Michał Malinowski i Agnieszka Kaczorowska szykują się do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami"! Mamy dla Was nagranie z prób do dzisiejszego występu. Gwiazdor "Pierwszej Miłości" oraz tancerka wcielą się w artystów cyrkowych i zatańczą tango. On będzie pogromcą dzikich zwierząt, ona - czarną panterą. Czy kreacja Agnieszki jest zbyt odważna? Kaczorowska w programie pokazuje czasem więcej niż chciała, tak też będzie tym razem?

Reklama

Zobacz: Wirujący sex w Tańcu z Gwiazdami! Agnieszka Kaczorowska pokazała... nie tylko klasę w tańcu! ZDJĘCIA

Zobaczcie tylko na jej kocie ruchy! Kibicujecie Michałowi i Agnieszce? Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" w piątek o 20. w Polsacie!

Zobacz także

Zobacz: Taniec na rurze, czyli pole dance