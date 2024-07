Już jutro (9 października) 5. odcinek programu “Taniec z gwiazdami”. Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz zatańczą jive’a i rock ‘n’ rolla. Nauka kroków obu tych tańców wymaga dużo pracy i sporej kondycji. Tancerka nie ukrywa, że nie jest jej łatwo!

Agnieszka Kaczorowska o Tańcu z gwiazdami

To był ciężki tydzień nieustającego skakania, jestem wykończona kondycyjnie i bolą mnie nogi - powiedziała Agnieszka.

Nauka jive’a bardzo spodobała się Łukaszowi.

Widzę, że ten taniec sprawił mu sporo radości, więc fajnie się nam trenowało. Łukasz doskonale odnajduje się w takiej formie zabawy i luzu - dodała Agnieszka.

Para zatańczy jive’a do hitu Kombii „Black and White”, rock ‘n’ rolla wykonają razem ze wszystkimi parami. Oczy wszystkich widzów będą z pewności zwrócone właśnie na nich, bo w ostatnich dniach pojawiło się wiele plotek na temat ich romansu. Program „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” w najbliższy piątek o 20.00 w Polsacie.