"Agent Gwiazdy", trzeci sezon, odcinek 11. W show zostało 4 półfinalistów, którzy walczą o wygraną, ale przede wszystkim cały czas zastanawiają się, kim jest tytułowy Agent. Kogo wszyscy podejrzewają o to, że nim jest? Kto z kim trzyma? Zobaczcie!

W 11. odcinku w programie walczyli Tomasz Ciachorowski, Michał Mikołajczak, Ilona Ostrowska, Piotr Świerczewski oraz Karolina Ferenstein Kraśko. Kto z nich jest agentem? Tego dowiemy się dopiero w finale.

Uczestnicy musieli wspinać się na szczyt wulkanu, a potem wymierzyć precyzyjnie długość drogi między polami ryżowymi. Do kolejnego odcinka, po wykonaniu wszystkich zadań, uczestnicy przechodzą z kwotą 69 200 zł.

Przyszedł czas na test! Uczestnicy już wiedzą, kto jest agentem!



Nasze kolejne spotkanie to już wejście do finału. W półfinale będzie Was czwórka, czyli dziś odpada jedna osoba. Wątpliwe to pocieszenie dla kogoś kto dziś odpadnie. - mówiła Kinga Rusin.