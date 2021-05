Agata z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie. W seksownej mini wygląda obłędnie! 

Agata z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcia i zachwyciła swoim wyglądem! W seksownej mini sukience, która podkreśliła jej figurę wygląda naprawdę świetnie. W sieci pojawiło się już mnóstwo pozytywnych komentarzy, w których internauci zachwycają się Agatą. Zobaczcie sami!

Agata wzięła udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony" i była jedną z kandydatek Łukasza Sędrowskiego. Agata od samego początku była faworytką rolnika i wydawało się, że razem mogą stworzyć naprawdę szczęśliwy związek- tuż przed finałem piątego sezonu programu Łukasz oświadczył się nawet swojej wybrance! Niestety, jak już wiemy szczęście pary nie trwało zbyt długo i kilka miesięcy póżniej okazało się, że Agata i Łukasz podjęli decyzję o rozstaniu. Po jakimś czasie rolnik przyznał, że ich związek był bardzo gorący.

(...) To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce...- mówił w programie "Pytanie na Śniadanie".