Agata Młynarska zwolniona z TVP!? Jak podaje "Super Express" jej program "Świat się kręci" już w marcu ma spaść z anteny, a to oznacza, że gwiazda znów zostanie bez pracy. Co dalej z karierą Agaty Młynarskiej?

"Świat się kręci" znika z anteny?!

Sezon zwolnień w TVP trwa w najlepsze. Po Lisach, Tadli czy Kraśko przyszedł czas na Młynarską. Jej program „Świat się kręci” ma zniknąć w marcu z anteny TVP. Prezes Jacek Kurski zapowiedział, że programy produkowane przez zewnętrzne firmy nie mają szans na antenie Publicznej. A jednym z nich jest właśnie show Młynarskiej.

Czy Agata zostanie bez pracy? Nie do końca. Nadal jest przecież redaktor naczelną popularnego miesięcznika oraz prowadzi portal internetowy dla kobiet. W TVP pracowała od 1990 roku do 2006 roku. Następnie przeszła do Polsatu, gdzie była szefową zespołu Nowych Projektów. Od grudnia 2011 do maja 2013 była gospodynią programu „Jaka ona jest” w Polsat Café. We wrześniu 2013 znów wróciła do TVP, otrzymała talk show „Świat się kręci”. W 2013 roku dostała za niego Wiktora 2013 w kategorii „Osobowość roku”.

Agata Młynarska jest gospodynią "Świat się kręci" od września 2013.