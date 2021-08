Aga z "Love Island" rozstała się z Mattem z "Hotelu Paradise"? Odpowiedzieli na spekulacje fanów!

Na InstaStory Agi z "Love Island" pojawiły się dwuznaczne relacje. "Nie ma go" - napisała na jednej z planszy. Co takiego wydarzyło się w ich związku?

Kiedy uczestnicy konkurencyjnych reality show ujawnili się przed światem, mocno zaskoczyli swoich fanów. Dokładnie 1 listopada 2020 roku, na instagramowych profilach Agi Boryń z "Love Island" i Mateusza z "Hotelu Paradise" pojawiło się ich wspólne zdjęcie, opatrzone wymownymi opisami. Od tej pory ulubieńcy widzów przestali ukrywać swój związek i coraz chętniej pokazywali się razem w mediach społecznościowych. Jednak od pewnego czasu zapadła cisza, a Aga i Matt przestali występować razem przed kamerą aparatu, co nie umknęło uwadze czujnych internautów. Uczestnicy kontrowersyjnych programów rozstali się?

Nie ma go.

Odpowiedziała Aga na pytanie, gdzie ma ukochanego Matta. Co uczestniczka "Love Island" miała na myśli?

Aga z "Love Island" i Matt z "Hotelu Paradise" nie są razem?

Choć w kontrowersyjnych programach telewizyjnych nie odnaleźli prawdziwej miłości, nie ma wątpliwości, że to właśnie one doprowadziły ich do siebie. Aga i Matt to jedna z najbardziej zaskakujących par, a wszystko przez to, że oboje brali udział w konkurencyjnych show. Ona szukała swojej drugiej połówki w "Love Island", on - w "Hotelu Paradise". Czyżby jednak ich love story dobiegło końca?

Zaniepokojeni fani zauważyli, że od pewnego czasu tych dwoje nie pokazuje się razem w mediach społecznościowych i natychmiast zaczęli snuć domysły, że Aga i Matt rozstali się. Jeszcze większe spekulacje wywołały InstaStory uczestniczki "Hotelu Paradise", która odpowiadając na pytania swoich obserwatorów, była bardzo oschła.

Nie ma go tu - skwitowała, kiedy jeden z fanów zapytał, gdzie jej chłopak. Raczej nie - posumowała, gdy inny zadał pytanie, czy zrobi live z Mattem.

Co dzieje się w związku tej dwójki? Kolejna relacja Agi wzbudziła jeszcze większy niepokój.

@agaboryn, Instagram

Trudno się dziwić, że to, co najbardziej interesuje fanów Agi i Matta, to ich wspólne życie i plany na przyszłość. O dziwo, kiedy obserwator zapytał dziewczynę, co dla niej jest najważniejsze w związku, ta stwierdziła, że zdecydowanie szacunek i lojalność. Po czym dodała, że o te dwie wartości jest coraz trudniej. Czyżby piła tym do własnego doświadczenia z uczestnikiem "Hotelu Paradise"? W kolejnej relacji Aga wyznała, że Mateusz obecnie przebywa w Wielkiej Brytanii. To koniec?

@agaboryn, Instagram

Po tych InstaStories dziewczyna natychmiast została zasypana pytaniami o to, czy rozstała się z Mattem! Wtedy nie wytrzymała i postanowiła udzielić bardzo szczerej odpowiedzi. Co ciekawe, w tym samym czasie Q&A dla swoich fanów urządził Mateusz, który musiał mierzyć się z identycznymi komentarzami.

Póki co nadal jesteśmy razem - napisała uczestniczka "Love Island", dodając płaczące ze śmiechu emotikony. - Ale miło, że się troszczycie.

Rozstanie z Agą zdementował również Matt. Uczestnik podkreślił, że to, że na obecną chwilę nie spędzają razem czasu nie oznacza, że nie są w związku.

@iammattpalmer, Instagram

Fani Agi i Matta mogą być spokojni, jak przyznał sam chłopak, jego nieobecność w mediach społecznościowych jest spowodowana wyjazdem i gorszym samopoczuciem. Jednak co najważniejsze, już za chwilę spotka się ze swoją ukochaną, a co więcej, zapowiedział sporo nowości dla swoich obserwatorów!

Jestem w Wielkiej Brytanii, a do tego jestem przeziębiony. Ale wracam w środę do Warszawy. Tak że cieszę się! W kolejnych tygodniach dużo będzie się działo! Od września szykuje się parę ciekawych projektów, wyjazdów i sesji zdjęciowych - napisał na swoim InstaStory.

@iammattpalmer, Instagram

Fani mają nadzieję, że kiedy tylko Matt wróci do Agi, ulubiona para z kontrowersyjnych reality show spotka się ze swoimi obserwatorami na live'ie! Co więcej, uczestnik "Hotelu Paradise" był bardzo pozytywnie nastawiony do tego pomysłu. Będziecie czekali?