W ubiegłym roku Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uległ wypadkowi, którego konsekwencje ciągną się za nim do dziś. Uczestnik show bardzo długo się leczył, ale bezskutecznie. Teraz mąż Anity ponownie położył się na stół operacyjny. Już wiadomo, co z jego zdrowiem.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są już małżeństwem od 6 lat. Para doczekała się już dwójki dzieci i chętnie dzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. W ubiegłym roku doszło jednak do niebezpiecznego wypadku, w którym uczestnik show doznał urazu stopu. Adrian rozpoczął długie leczenie, ale rana wciąż nie goiła się tak, jak powinna. Niedawno Anita ze "Ślubu" przekazała, że Adrian musi przejść kolejną operację. Teraz Anita poinformowała, że jej mąż jest już po operacji i zdradziła, jak się czuje.

Pacjent ma się dobrze, humor dopisuje! Z nogi wyciągnięty kawałek plastiku. Bardzo się cieszę, bo to początek prawdziwego gojenia i dojścia po 9 miesiącach do sprawności

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" również dodał obszerny wpis na swoim Instagramie, w którym ponownie opowiedział o incydencie, który miał miejsce prawie rok temu. Uczestnik show zdradził, jak wyglądała jego droga w walce o zdrowie.

Krótkie podsumowanie prawie 9 miesięcy z niegojącą się raną, po tym, jak korek od wanny wbił mi się w stopę. Wierzę, że właśnie rozpoczął się ostatni etap tej historii! (...) Do wypadku doszło w połowie lipca, jako że była to rana wyrządzona przez tępe narzędzie, które raczej szarpało miękką tkankę niż ją przebiło, zapowiadało długie leczenie od samego początku. Natomiast po 3/4 miesiącach, gdzie widoczne powinny być dalej idące poprawy, wszytko stanęło w miejscu. Od tego czasu zaczęło się przyglądanie i szukanie wraz z lekarzem powodów:1. RTG i USG niczego nie wykazało2. Pełne badania, łącznie z tym aby zdiagnozować potencjalną cukrzycę czy też stan przed cukrzycowy.3. Wycięcie rany i oczyszczenie dodatkowo ze stanu zapalanego jaki się tam wytworzył.4. Wymazy bakteryjne.5. Gąbka z antybiotykiem podana do rany.

— napisał Adrian.