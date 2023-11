Adrian do programu "Rolnik szuka żony" zgłosił się, aby poznać miłość swojego życia. Wcześniej był w dwóch poważnych związkach, jednak relacje nie przetrwały próby czasu. Rolnik szuka kobiety "do tańca i do różańca". Czy uda mu się znaleźć taką w randkowym programie? Oczywiście trzymamy za to kciuki!

Adrian chciałby już założyć rodzinę, jednak wobec partnerki ma spore wymagania. Kandydatka do jego serca nie może być rozwodzie. Powinna "zdobyć go urodą i zatrzymać charakterem". Rolnik na swoje gospodarstwo zaprosił Agatę, Wiolę i Ilonę. Posłuchajcie, jakie jeszcze wymagania powinna spełniać ukochana rolnika.

Czy któraś z dziewczyn zostanie jego żoną?

